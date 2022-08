Turul Romaniei, care debuteaza la Satu Mare, se va vedea in 50 de tari

Organizatorii ne anunta ca pentru prima data in istorie, ciclismul si peisajele romanesti vor fi urmarite de peste 100 de milioane de oameni. Asta pentru ca Turul Romaniei va fi transmis in 50 de tari prin intermediul Eurosport.Astfel, in perioada 6-11 septembrie, rezumate extinse din fiecare etapa a Turului Romaniei vor putea fi urmarite zilnic in 50 de tari, inclusiv in Romania, fiind pentru prima oara cand competitia este transmisa la nivel international, asemenea tuturor celorlalte mari ... citeste toata stirea