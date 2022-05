UEFA "taie in carne vie" si scoate din circuit fotbalul din Rusia

UEFA a luat o decizie dura impotriva Federatiei de Fotbal din Rusia sanctionand in bloc toate echipele, seniori si juniori, la nivel de reprezentative nationale si echipe de club. Toate acestea santiuni vin dupa declansarea razboiului pe care Vladimir Putin l-a inceput in Ucraina in urma cu doua luni.Lista sanctiunilor este una lunga, iar noi va prezentam cateva dintre ele.1.Niciun club rus nu va participa la sezonul 2022-2023 al competitiilor UEFA de cluburi, Champions League, Europa ... citeste toata stirea