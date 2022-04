Ultima etapa din sezonul regulat al Ligii a 4-a Elite! Program

In aceasta saptamana se joaca ultimele meciuri din sezonul regulat al Ligii a 4-a Elite. In mare, lucrurile sunt lamurite privind echipele care merg in playoff, adica primele patru din cele doua serii.Un derby s-a jucat miercuri intre Olimpia Satu Mare si Talna Orasu Nou. Dar meciul s-a incheia la egalitate cu un scor alb. Astfel ca nu s-au produs schimbari in clasament. Se precizeaza ca marti, 19 aprilie, se va trage la sorti pentru stabilirea meciurilor care vor decide campioana judetului. ... citeste toata stirea