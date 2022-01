Ultima saptamana a Dakarului

Pilotii au avut sambata o zi de pauzaDuminica, 9 ianuarie, editia 2022 a Raliului Dakar a intrat in a doua saptamana de cursa, cu Emanuel Gyenes pe locul 5 in clasamentul general al clasei Original by Motul/Malle Moto (fara asistenta tehnica). Pilotul Autonet Motorcycle Team a recuperat spectaculos dupa ce, din cauza unei probleme tehnice, ocupa locul 17 la finalul primei etape.Cea de-a 44-a editie a Raliului Dakar a debutat pe 1 ianuarie cu un prolog si podiumul de start din Ha'il si a ... citeste toata stirea