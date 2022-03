Ultima saptamana din sezonul regulat al Ligii 1

Marti incepe runda a 29-aIata-ne pe ultima suta de metri din sezonul regulat al Ligii 1 la fotbal. In urmatoarea saptamana sunt programate meciurile etapelor 29 si 30. La prima vedere, doar Viitorul cu FC Arges se mai bat pentru locul de playoff, iar in rest lucrurile sunt lamurite. Dar sa nu uitam ca in continuare vor fi importante punctele chiar daca se injumatatesc.CFR Cluj este favorita clara la ridicarea unui nou trofeu, mai ales dupa jocurile etapei a 28-a in care si-a castigat meciul, ... citeste toata stirea