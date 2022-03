In urma cu un an primeam o veste foarte trista din sportul satmarean. Maestrul Tudor Barbul a murit in dimineata zilei de 19 martie la varsta de doar 59 de ani. De atunci s-a asternut linistea, iar sportul luptelor ii simte in continuare lipsa.Tudor Barbul si-a dedicat toata viata sportului, luptelor ... citeste toata stirea