Un careian la Jocurile olimpice de la Paris

Careianul Pink Mark, fost elev a lui Mircea Podoba, va participa la Olimpiada de la Paris din postura de antrenor al lotului national de tenis de masa fete al Ungariei."Inseamna foarte mult pentru mine, practic tenisul de masa de la varsta de 7 ani. A fost visul meu sa ajung ca jucator la Olimpiada. Din pacate, nu am reusit acest lucru din mai multe motive. De la varsta de 19 ani am renuntat la competitii, nu am putut ajunge la un asemenea nivel si am devenit antrenor. Antrenez de 13 ani, am ... citește toată știrea