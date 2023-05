Revirimentul mult asteptat nu s-a produs si, dupa o prestatie la fel de mediocra ca in alte meciuri, CSM Olimpia Satu Mare a suferit o noua infrangere, a 5-a, in playoff-ul Ligii 3 la fotbal.Gruparea satmareana a fost invinsa, chiar la Satu Mare, cu scorul de 2-0, de Gloria Bistrita Nasaud, a doua clasata in Seria 10. Jucatorii satmareni, dar si antrenorii, nu au contat aproape deloc in acest meci in care toata lumea a parut ca abia asteapta minutul 90. Impresia noastra despre jocul slab al ... citeste toata stirea