Un Logan pentru Olimpia MCMXXI Satu Mare

Olimpia MCMXXI Satu Mare, din Liga 3 la fotbal continua seria de achizitii .Luni, clubul satmarean il prezinta pe Marc Logan, talentatul mijlocas ofensiv in varsta de doar 19 ani, care va purta tricoul #GalbenAlbastru.Originar din Franta, Marc Logan si-a demonstrat abilitatile in cadrul perioadei de pregatire, castigand rapid increderea echipei. Cu o pasiune pentru fotbal si un potential promitator, este gata sa aduca plus valoare echipei si sa se ... citește toată știrea