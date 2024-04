Un nou esec pentru echipa CSM Olimpia

Echipa de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare a suferit o noua infrangere in play-off-ul Ligii a 3-a.. Dupa esecul neasteptat din prima runda, 1-2 acasa cu Crisul Santandrei, vineri elevii lui Cosmin Iuhas a cedat cu acelasi scor si pe terenul liderului, SCM Zalau.Din pacate galben - albastrii de la CSM Olimpia au avut o prestatie slaba in meciul disputat vineri. In prima repriza doar Catalin Oanea a avut un singur sut periculos spre poarta.Veteranul gazdelor, Stefan Nikolic si-a facut ... citește toată știrea