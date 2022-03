Careianul Eric Bicfalvi se afla in continuare in Rusia si joaca pentru FC Ural. Acesta a reusit sa marcheze din nou luni in ultima etapa din Rusia, in partida dintre Krasnodar si Ural.Romanul de 34 de ani a marcat singurul gol al formatiei sale, in esecul de pe terenul ... citeste toata stirea