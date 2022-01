Echipa de baschet feminin de la CSM Satu Mare (locul 3) are azi un nou meci usor pe teren propriu. De data aceasta, echipa adversara va fi Agronomia Bucuresti (locul 9).Meciul este programat sa inceapa la ora 18-00 in sala LPS Ecaterina Both din Satu Mare.Programul etapei a 14-a din Liga Nationala:Miercuri, 12 ianuarie* Univ. Cluj - P. Constanta (12-00)* Rapid - Alexandria (13-30)* Brasov - Arad ... citeste toata stirea