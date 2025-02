Un nou rezultat remarcabil pentru Albert si Anton Czigler din Supur

Continua seria rezultatelor positive obtinute in ultima perioada de supuranii de la CS Armand. Satmarenii , tata si fiu din Supur , au reprezentat Romania la EUROPEAN YOUTH SERIES la tenis de masa, competitie desfasurata in week end in Croatia.Anton Czigler in calitate de antrenor si fiul sau, Albert in calitate de component al lotului national al Romaniei de tenis de MASA au contribuit la performanta Romaniei, locul 5 la acest turneu.Albert a facut parte din echipa mixta a Romaniei impreuna ... citește toată știrea