Un punct inaintea play-out-ului

Olimpia 1921 Satu Mare a fost aproape de o victorie mare in fata revelatiei actualului sezon de Liga a 3-a, seria a 10-a.Galben-albastrii si-au dorit revansa dupa umilinta din tur cand au cedat, 1-7, la Santandrei.Cel mai bun om al satmarenilor, francezul Remi Emeriau a deschis scorul in minutul 7. Din minutul 62, bihorenii au evoluat in inferioritate dupa ce Ioan Hora a fost eliminat dupa ce a vazut al doilea cartonas galben. Chiar si in inferioritate numerica, Santandreiul a reusit egalarea ... citește toată știrea