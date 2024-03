Un test reusit! CSM Sighet- Olimpia MCMXXI Satu Mare 2-2 ( 1-2)

Olimpia MCMXXI Satu Mare a incheiat cu o remiza seria meciurilor de verificare dinaintea sezonului de primavara.Echipa satmareana a facut un meci bun la Sighet si a condus la pauza cu 2-1 in fata CSM-ului local.In partea a doua maramuresenii au reusit sa echilibreze si sa inscrie golul egalizator dupa ce antrenorul Olimpiei a trimis in teren si jucatorii de pa banca de rezerve...Duca si Remi Emeriau au marcat pentru Olimpia in vreme ce Hreniuc si...Emeriau ( autogol) au punctat pentru ... citește toată știrea