Ne-au mai ramas putine weekend-uri cu meciuri in campionatele judetene de fotbal. Lupta pentru marele titlu este in plina desfasurare, iar sambata, de la ora 18:00, se intalnesc echipele aflate pe primele doua locuri in playoff-ul din Elite. Rezultatul meciului Unirea Tasnad (locul 2 - 15p) - Olimpia MCMXXI (locul 1 - 18p) poate relansa si mai mult lupta pentru locul 1, poate mentine suspansul, ori o poate duce pe Olimpia la 6 puncte in fata, cu trei meciuri ramase.Oricum, meciul antrenorilor ... citeste toata stirea