Unirea Tasnad se impune clar in amicalul de la Botiz

Unirea Tasnad stie sa si castige in amicale. Dupa o serie de meciuri de pregatire fara victorie, trupa lui Marius Balau a reusit un prim rezultat concludent, 5-2 la Botiz pe terenul celor de la Sportul."Noi am facut un meci bun si cu Victoria Carei, chiar daca atunci am pierdut. Cred ca i-am bagat in ritm inaintea etapei de la Satu Mare" a spus Marius Balau care e convins ca pana la startul sezonului de primavara echipa sa va arata un fotbal de calitate pentru acest nivel.AFC Botiz -Unirea ... citește toată știrea