Update: CSM Satu Mare - Sepsi, finala Cupei Romaniei

Update: Favoritele s-au impus in semifinalele de sambata, iar duminica avem finala CSM Satu Mare - Sepsi, de la ora 18:00, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe.CSM Satu Mare a dispus de Phoenix Constanta cu 90-67, iar Sepsi n-a intampinat probleme cu CSM Alexandria, scor 113-52.***Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe gazduieste azi si maine Final Four-ul Cupei Romaniei la baschet feminin. Asadar, sunt patru echipe care in prima faza vor lupta sa se califice in ultimul act. Printre ele se afla si ... citeste toata stirea