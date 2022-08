Va avea Romania echipe in grupele Conference League?

Este o seara decisiva pentru fotbalul romanesc! Vom avea echipa in grupele Conference League? Ramane sa vedem. Dupa ce li s-au amanat meciurile din Superliga, pentru a fi odihniti si concentrati in aceasta seara, jucatorii romani trebuie sa se autodepaseasca. CFR este favorita, FCSB va avea un teren greu, iar Craiova are nevoie de o minune.CFR Cluj - Maribor (20:00, Digi, Prima Sport)Dupa 0-0 la Maribor, CFR are nevoie doar de o victorie simpla in returul cu slovenii, pentru a atinge primul ... citeste toata stirea