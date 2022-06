Victoria Carei a facut egal in primul meci de la baraj

Scor 1-1 cu Supporter 2.0 Cluj-Napoca, dar satmarenii au ratat un penaltyIn toata tara, sambata a inceput barajul pentru promovarea in Liga a 3-a la fotbal. In ceea ce ne priveste pe noi, CSM Victoria Carei a jucat in deplasare, la Iclod, contra campioanei Clujului, numita Supporter 2.0 Cluj-Napoca.Iclod Arena este o baza sportiva cocheta, cu teren sintetic. Acolo, careienii au fost incurajati de sute de suporteri, simtindu-se intr-un fel ca pe propriul teren. Meciul s-a dovedit a fi unul ... citeste toata stirea