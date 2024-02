Victoria Carei a pierdut ambele partide la turneul de la Cigand

Aflata in cantonament la Baile Felix, echipa de liga a 3-a, Victoria Carei a "dat o fuga " sambata pana n Ungaria la Cigand pentru a participa la triunghiularul amical organizat de clubul gazda din esalonul al treilea al tarii vecine.Elevii lui Marius Botan au cedat in primul meci in fata celor de la Cigand, scor 0-1 unicul gol fiind marcat de gazde inca din minutul 4.In ciuda ocaziilor bune avute in partea secunda careienii nu au reusit sa inscrie pana la final.In al doilea meci, adversara ... citește toată știrea