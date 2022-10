Victoria Carei a pierdut, CSM Satu Mare, doar remiza la Sighet

Nicio echipa din judetul Satu Mare nu a castigat la sfarsit de saptamana in esalonul al treilea. Le vom lua pe rand.Sighetu Marmatiei - CSM Satu Mare 1-1CSM Satu Mare a terminat la egalitate, 1-1, meciul din deplasare cu CSM Sighetu Marmatiei, meci programat in etapa cu numarul 6 din Liga 3. Este singurul punct cucerit de satmareni in ultimele doua etape dupa ce, cu o saptamana mai devreme, gruparea condusa de Tiberiu Csik a pierdut, tot in deplasare, 0-2 la Bistrita. Cam putin, chiar ... citeste toata stirea