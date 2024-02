Victoria Carei de la 4-1 cu Santandrei la 1-5 cu FC Bihor!

Dus rece pentru Victoria Carei in amicalul jucat sambata la pranz la Oradea cu FC Bihor.Careienii au cedat fara drept de apel in fata liderului seriei a 8-a a ligii a 3-a dupa ce tot in pregatiri, pe 17 februarie invingeau cu 4-1 pe Crisul Santandrei.Intalnirea dintre FC Bihor si Victoria Carei a avut loc pe terenul sintetic al Bazei Sportive Transilvania Academy si s-a incheiat cu scorul de 5-1 (3-0) in favoarea bihorenilor.Golgheterul echipei oradene, Sergiu Jurj, a deschis scorul in ... citește toată știrea