Victoria Carei si Oasul Negresti merg cap la cap in Elite

Au mai ramas doua meciuri pana la finalul sezonului din Liga 4 Elite, zona playoff. In continuare Carei si Negresti merg cap la cap, se lupta pentru titlul de campioana. Ambele au castigat meciurile din weekend, s-au distantat de Olimpia si Talna, cele doua remizand in etapa a 5-a.Urmeaza o noua runda interesanta cu meciuri in deplasare grele in deplasare pentru Carei si Negresti. Ramane sa vedem daca vor reusi Olimpia si Vetis sa le incurce, ori ba. In continuare va prezentam rezultatele ... citeste toata stirea