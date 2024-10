Victorie importanta pentru trupa lui Funicello

Echipele aflate pe locurile 8 si 9 in Liga 3, Seria 10, s-au aflat fata in fata sambata.Cu doua puncte mai putin ca FC Olimpia MCMXXI, CS Diosig si-a facut sperante in aceasta deplasare. N-a fost sa fie nici de data asta, pentru ca dupa o prima repriza "alba" satmarenii au gasit drumul spre gol de doua ori (2-0). Golurile gazdelor au fost inscrise de Angel Onea (52) si francezul Remi Emeriau (72).Pentru SC Olimpia MCMXII e a doua victorie obtinuta acasa in fata unei echipe din Bihor iar ... citește toată știrea