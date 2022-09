Victorie obligatorie, sau retrogradare in Liga C

Dupa cateva luni, echipele nationale revin in atentia noastra. In penultima etapa a Ligii B din Liga Natiunilor, Romania va disputa un meci greu in deplasare in fata Finlandei. Daca vor fi invinsi, "tricolorii" vor retrograda in Liga C.Pana acum, nationala antrenata de Edi Iordanescu a primit 6 goluri, marcand unul singur in cele 4 partide din Liga Natiunilor. Este vorba de victoria impotriva Finlandei de pe teren propriu, scor 1-0.In ultima etapa Romania va intalni pe ... citeste toata stirea