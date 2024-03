Victorii la Moinesti si Iasi pentru fetele lui Podoba

Echipa de tenis de masa de la CSM Victoria Carei a obtinut in week end inca doua succese in Superliga femininaFetele antrenate de Mircea Podoba au castigat fara probleme la Moinesti si Iasi si au ramas pe pozitia a 2-a a clasamentului fiind la un pas de a devein din nou vicecampioanele Romaniei.Dupa ce vineri a invins CSM Moinesti, CSM Victoria Carei a jucat sambata un nou meci in returul Superligii de fete la tenis de masa, pe ... citește toată știrea