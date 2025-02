Victorii pe linie in amicale pentru CSM Olimpia Satu Mare

Echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare a castigat si cel de-al cincilea meci amical din aceasta iarna, impunandu-se miercuri dupa-amiaza cu 3-0 in fata formatiei Mateszalka MTK, ultima clasata in Liga a III-a din Ungaria. Partida s-a disputat pe terenul sintetic al Academiei de Fotbal Partium.Meciul a incheiat practic perioada de zece zile de cantonament al echipei, iar oboseala acumulata s-a simtit si in ritmul de joc.Viorel Chinde a deschis scorul inca din primele minute cu un gol ... citește toată știrea