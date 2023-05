Playoff-ului s-a incheiat, din playout a mai ramas o etapaEchipele satmarene din Liga 3 la fotbal au obtinut toate punctele la sfarsit de saptamana. Daca CSM Olimpia Satu Mare a terminat sezonul, careienii mai au o etapa de disputat in playout.CSM Satu Mare si-a incheiat cu o victorie parcursul in actuala editie a Ligii 3 la fotbal. Intr-un meci fara miza, satmarenii s-au impus cu scorul de 3-1 in fata echipei Lotus Baile Felix prin golurile marcate de Bura (25), Zsiga (37/11m) si Brata ... citeste toata stirea