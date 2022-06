Viitorul Vetis este campioana judeteana a Romaniei la juniori U19!

In finala a batut CSM Alexandria cu 3-1 (1-0)Viitorul Vetis a obtinut o performanta remarcabila la categoria juniorilor. Echipa antrenata de Cristian Popa si Cosmin Anton a devenit campioana judeteana a Romaniei la juniori A1 (U19).Pentru a fi mai expliciti, in Campionatul U19 Judetean au drept de joc jucatorii juniori U19 care participa exclusiv in campionatele judetene de seniori si juniori. In cadrul Ligii a 4-a Elite din Satu Mare exista si echipe de juniori A1. Acestea joaca la fel ca ... citeste toata stirea