Viitorul Vetis este campioana judetului Satu Mare la juniori A1

In finala a dispus de Oasul Negresti-Oas cu scorul de 3-0Terenul de fotbal din Dorolt a gazduit marti, 31 mai 2022, finala judeteana a juniorilor A1. In ultimul act s-au calificat echipele Viitorul Vetis si Oasul Negresti-Oas.Ambele echipe au avut un parcurs excelent in sezonul 2021-2022. Insa trebuie sa existe o singura campioana, care sa reprezinte judetul Satu Mare pe mai departe, astfel ca ea este Viitorul Vetis, echipa antrenata de Cristian Popa si Cosmin Anton. Meciul de marti a fost ... citeste toata stirea