Asa cum inspirat se afirma pe pe site-ul oficial al FRF, drumul Romaniei spre EURO 2024 trece si prin Kosovo. Un stat nerecunoscut de autoritatile romane dar care este membru al UEFA. Asa ca Romania joaca vineri seara cu Kosovo meci din Grupa I a peliminariilor lui Euro 2024.Un meci cu echipa unui stat care numara sub 1 milion de locuitori dar care ne intrece la numarul de jucatori care evolueaza in strainatate. Kosovarii au 23 de fotbalisti care joca la echipe de top in campionate straine cu ... citeste toata stirea