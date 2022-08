In cantonamentul in care se afla, fotbalistii de la CSM Satu Mare vor sustine in vineri dimineata ultimul meci amical. Baietii lui Tiberiu Csik vor juca de la ora 10:00 contra celor de la AFC Odorheiu Secuiesc. Apoi, satmarenii se vor intoarce acasa urmand ca saptamana viitoare sa ... citeste toata stirea