Voluntari - Sepsi si CFR - Rapid, derby-urile etapei

Mai sunt patru runde din sezonul regulat al Ligii 1Doar patru etape mai sunt de jucat din sezonul regulat al Ligii 1 la fotbal. Iar proxima etapa, a 27-a, are in program cateva meciuri interesante cvum ar fi cel dintre CFR Cluj si Rapid.Gazdele, aflate pe locul 1, nu mai vor sa faca pasi gresiti pe propriul teren daca vor sa-si betoneze locul 1. In acelasi timp, rapidistii vor sa prinda un loc de play-off. Asadar va fi o lupta crancena pentru puncte. FCSB, chiar daca joaca in deplasare, ... citeste toata stirea