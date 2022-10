Vor castiga sambata satmarenii si careienii in Liga 3?

O noua zi de sambata, alte meciuri in Liga 3 la fotbal pentru echipele satmarene CSM Satu Mare si CSM Victoria Carei. Cele doua formatii incep de la ora 15:00.In urma cu o saptamana CSM Satu Mare a jucat un prim derby al seriei, cel cu FC Bihor. Dupa un joc spectaculos, disputat pe teren propriu, echipa satmareana a terminat invingatoare, scor 4-3 si este lider in Seria 10 din Liga 3. Acum, adica sambata 15 octombrie, in etapa a 8-a a sezonului, CSM Satu Mare are un nou meci dificil, de data ... citeste toata stirea