Ziua egalurilor in Liga a 3-a!

Olimpia 1921 Satu Mare a deschis prima etapa a play-out-ului Ligii a 3-a cu un meci in deplasare la Cluj Napoca. Satmarenii au scos un punct pe terenul celor de la Sanatatea, dupa un meci angrenant, cu multe ocazii de ambele parti, in special in repriza secunda, cele doua echipe fiind in lupta directa pentru evitarea retrogradarii.Meciul Sanatatea- Olimpia 1921 s-a jucat vineri, de la ora 15, si a fost transmis in direct pe pagina de facebook a virusilor verzi. Scor final 1-1, la pauza gazdele ... citește toată știrea