Un reporter al agenției de știri ruse TASS a pătruns neautorizat în biroul Oval, în timpul întâlnirii tensionate dintre președintele Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fiind evacuat ulterior de Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Oficialii Casei Albe au confirmat că jurnalistul nu se afla pe lista aprobată a presei și a fost escortat afară imediat ce a fost observat în biroul Oval, aflat la doar câțiva pași de Trump și Zelenski.

„TASS nu era pe lista aprobată pentru evenimentul de astăzi. De îndată ce personalul biroului de presă a observat prezența acestuia în biroul Oval, reporterul a fost escortat afară de către purtătorul de cuvânt. Nu se află pe lista aprobată pentru conferința de presă", a transmis Casa Albă.

