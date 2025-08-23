O industrie de milioane. Rochiile de bal africane cuceresc lumea. „M-am simțit ca o prințesă”

Sambata, 23 August 2025, ora 19:22
O industrie de milioane. Rochiile de bal africane cuceresc lumea. „M-am simțit ca o prințesă”
Adolescentele își comandă rochii de bal în state africane/FOTO:X/@News92Times

„M-am simțit ca o prințesă”, mărturisește Brianna LeDoux, o adolescentă de 18 ani din Florida, despre rochia ei de bal — un model spectaculos, creat special pentru ea în Nigeria. A dorit mai mult decât o ținută elegantă. „Am vrut ca rochia mea să spună o poveste. Să spună cine sunt eu și de unde vin.”

Balul de absolvire, eveniment emblematic în cultura americană, este tot mai mult folosit ca prilej de afirmare a identității și stilului personal. Pentru un număr tot mai mare de adolescente afro-americane, alegerea unei rochii realizate de designeri africani devine o declarație de apartenență și mândrie culturală.

Fenomenul a explodat pe rețelele sociale. Un videoclip postat de Brianna pe TikTok, în care își etalează rochia neagră din dantelă brodată și cu paiete, a devenit viral, strângând peste 1,1 milioane de vizualizări. Nu este un caz izolat. Sub hashtagul #AfricanPromDress, zeci de milioane de adolescenți explorează un univers estetic diferit — unul care combină tradiția cu luxul personalizat.

O industrie care crește cu fiecare sezon

Dincolo de fascinația pentru stil, în spatele fiecărei rochii africane se află o industrie în expansiune, susținută de zeci de ateliere de creație din Nigeria și Ghana. Pentru sezonul balurilor din 2025, cinci designeri africani intervievați de BBC au raportat peste 2.800 de comenzi, majoritatea destinate Statelor Unite.

Unul dintre cele mai mari ateliere este Keerah’s Fashion Cave, condus de Shakirat Arigbabu, în orașul Ibadan, sud-vestul Nigeriei. În 2019 primea 50 de comenzi pentru rochii de bal. În 2025, a trimis peste 1.500 de rochii în SUA. „Balul ne-a transformat afacerea. Acum nu mai lucrăm sezonier, ci în flux continuu. În iulie deja începem să pregătim colecția pentru anul viitor.”

Atelierul angajează 60 de persoane permanent, iar în vârf de sezon se adaugă alte peste 130 de colaboratori. Pentru tinerii designeri africani, această cerere transatlantică înseamnă nu doar venituri, ci și validare profesională într-o industrie globalizată.

Prețuri, orgolii și mii de kilometri parcurși de visul unei adolescente

Prețul unei rochii realizate în Africa variază între 600 și 1.000 de dolari, în funcție de complexitate, țesături și detalii. Pentru modele de lux, prețul poate depăși 1.500 de dolari — totuși, mult mai puțin decât echivalentul realizat în atelierele din SUA, unde o rochie personalizată pornește de la 3.500 de dolari.

Designerii africani gestionează comenzi prin Instagram și WhatsApp, cu videoclipuri live pentru luarea măsurătorilor și confirmări vizuale în timp real. Așa a procedat și Nian Fisher, o adolescentă de 17 ani din Miami, care și-a comandat rochia verde-smarald de la un atelier din Nigeria. „Era grea, se vedea că e muncită. Când am intrat în sală, lumea a amuțit. Mi-au spus că arăt ca o regină africană.”

Mama ei recunoaște că a fost reticentă la început. „Dar când am văzut trenul acela care cobora în valuri și strălucea în lumină, mi-am dat seama că rochia aceea nu putea fi făcută în America.”

Între orgolii și algoritmi: cum transformă rețelele sociale piața

Designul vestimentar african pentru adolescenții americani nu este doar o tendință, ci o afacere în plină creștere. Unele ateliere din Accra și Lagos raportează că rochiile de bal destinate SUA generează până la 25% din veniturile anuale.

Dar succesul vine și cu provocări. Întârzieri vamale, taxe suplimentare — precum noul tarif de 15% impus de SUA pentru mărfurile din Nigeria — sau presiunea social media, unde o clientă nemulțumită poate deveni virală într-o zi. „Uneori, nici nu vor o soluție. Vor doar vizibilitate”, spune Shakirat Arigbabu.

Tot ea plănuiește să schimbe modelul de lucru: de la creație la comandă, la o linie de rochii ready-to-wear, gata de livrare imediată.

