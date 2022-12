Cum arată meniul de Crăciun detaliat al Familiei Regale a României. Săvârșin, locul preferat pentru Sărbătorile de Iarnă

Familia Regală a României va petrece Crăciunul si Anul Nou la Săvârşin.

Masa festivă de sărbători a fost pregătită deja cu figurine albe şi crenguţe de brad. Din meniul festiv nu va lipsi curcanul, preparat după o reţetă deosebită, şi budinca englezească, adusă de una dintre surorile Majestatii Sale, din Anglia, potrivit aradon.ro.

„Am vrut ca masa de Crăciun din acest an să fie mai… aproape de natură, de aceea am decorat-o în verde şi alb. Am găsit aceste animăluţe în Elveţia – spune Majestatea Sa arătând spre nişte figurine care decorează masa festivă –, avem şi în parc o familie de bufniţe şi, când am găsit-o pe aceasta, am vrut să fie şi pe masa noastră… Am vrut să fie ca şi cum exteriorul ar fi venit aici, în interior”, a declarat Custodele Coroanei, potrivit sursei citate.

La masa de Crăciun de la castel vor fi şase persoane.

„Vom fi soţul meu şi cu mine, Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria şi fratele soţului meu – domnul profesor Dan Duda, de la Harvard”, a adăugat Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei.

Viorica Călin, bucătăreasă de 22 de ani la castel, a detaliat meniul.

„Pregătirile pentru masa de Crăciun au început cam de două zile. Am primit un curcan de 16 kilograme, a trebuit să-i tăi picioarele ca să intre în cuptor. Am dezgheţat curcanul şi l-am pus la marinat cu condimente – rozmarin, salvie, portocală, usturoi, puţină boia, piper. Pe urmă o să-l coc mâine (azi, sâmbătă-n.r.) la cuptor, în jur de şase ore. Lângă el punem garnitura: varză de Bruxelles, cartofi dulci, cartofi normali, morcovi, ţelină, sfeclă roşie. Facem un sos de pâine cu lapte, cu ceapă şi cu cuişoare… şi castane şi piure de castane punem. La desert e pudding-ul din Anglia cu sos, trebuie să-l fierb două ore pe abur – se numeşte şi a fost adus de Principesa Elena, completează Majestatea Sa Margareta. A doua zi sunt sarmale cu cârnaţi de casă şi cozonac”, a spus bucătăreasa, scrie sursa citată.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis, sâmbătă, în mesajul de Crăciun, admiraţia şi afecţiunea sa pentru toţi românii care au dovedit curaj şi compasiune faţă de cei care suferă.

"Transmit admiraţia şi afecţiunea mea pentru toţi românii care au dovedit curaj şi compasiune faţă de cei care suferă. După doi ani de pandemie, la frontiera României au apărut un devastator conflict armat şi o tragedie umanitară. Familiile de români au dovedit o exemplară generozitate faţă de refugiaţii ucraineni. Am fost impresionată şi mândră de felul în care ţara noastră a dovedit simţ civic şi bunătate. În eforturile continentului european, România s-a aflat în prima linie. În ţara noastră, în condiţii dificile, s-au realizat multe lucruri bune. Totuşi, cei în vârstă continuă să aibă nevoie de ajutor. Singurătatea şi lipsurile financiare sunt doi mari duşmani ai celor în vârstă", se arată în mesajul remis AGERPRES de Casa Regală.

Custodele Coroanei a menţionat că, în prezent, cel puţin o treime dintre români sunt în străinătate, exprimându-şi speranţa ca, nu foarte târziu, aceştia să aibă motive să se întoarcă acasă.

"Ca în fiecare an, militarii români au făcut cinste ţării şi familiilor lor. De asemenea, felicit pe toţi cei care au dovedit curaj în profesie şi activitatea caritabilă. Nenumărate vieţi au fost salvate de oameni cu conştiinţă, suflet, demnitate şi discreţie. Felicit sectorul privat, care, în ciuda dificultăţilor politice şi administrative, a avut puterea de a se adapta şi de a merge mai departe. În continuare, drumul european al Republicii Moldova are nevoie de sprijin, pentru siguranţa şi stabilitatea României şi a regiunii. Familia mea a promovat şi anul acesta economia, educaţia, ecologia, ştiinţa şi arta. Am continuat să dăm încredere şi sprijin comunităţilor locale, prin munca noastră la Crucea Roşie, la Fundaţia Regală Margareta a României, prin zeci de organizaţii cu patronaj regal şi prin proiectele Casei mele", a completat MS Margareta.

Ea a evidenţiat că o parte fundamentală a vieţii româneşti a fost, dintotdeauna, credinţa şi, mai ales în momentele grele, "Instituţia Credinţei a fost şi rămâne un sprijin fără pereche pentru societate".

"La sărbătoarea Crăciunului, sacrificiul Domnului Nostru Hristos şi iubirea Sa pentru noi sunt un far luminos pentru fiecare. De Crăciun, purtăm în suflet pe toţi cei dragi, chiar dacă nu putem fi întotdeauna împreună. Doresc tuturor românilor din ţară, din Republica Moldova şi celor departe de patrie la mulţi ani cu sănătate, speranţă şi pace sufletească", a mai transmis Custodele Coroanei.

