Cântăreața de muzică populară care și-a părăsit iubitul la 77 de ani: ”Câteodată trebuie să mai faci și pauze”

Saveta Bogdan (77 de ani), una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară, a oferit noi detalii referitoare la viața sa personală, susținând că s-a despărțit de curând de iubit.

În toamna anului trecut, Saveta Bogdan a anunțat că este într-o nouă relație, cu un ambasador străin, fără să ofere alte detalii.

Din păcate, povestea de dragoste dintre cei doi s-a încheiat rapid, din cauza faptului că bărbatul era nemulțumit că artista româncă s-a mutat temporar în SUA, la fiica ei.

„Am făcut o pauză pentru că, câteodată trebuie să mai faci și pauze cu iubiții ăștia. Ce să spun, aici iau cursuri de salsa, am fost la o paradă militară unde au fost veteranii de război și ei memorează în fiecare an, e atât de frumos. Nu am timp să mă plictisesc că mereu fac ceva.

Da, am renunțat pentru că eu am vrut să vin la fata mea, că nu am mai fost de doi ani. Anul trecut a fost ea în țară, iar anul acesta, am venit și stau câteva luni. Pe el l-a deranjat foarte tare că vin aici și stau câteva luni. Asta este, ce să facem. Fiecare cu copiii lui', a declarat Saveta Bogdan, la Antena Stars.