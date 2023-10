O româncă e vedetă în America, la 77 de ani. Poveste de viață terifiantă: ”Am rămas văduvă la 20 de ani”

Saveta Bogdan (77 de ani), una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară, a oferit noi detalii referitoare la viața sa personală.

Pentru că stă foarte mult timp în SUA, acolo unde e stabilită fiica sa, Saveta Bogdan a reușit să se facă remarcată publicului larg, promovând un brand de mașini de spălat.

„Reclama a fost pentru statul Wisconsin și alte două state. Ginerele meu mi-a propus dacă vreau să fac o reclamă. A vorbit cu șefii lui despre mine, m-au plăcut și au fost încântați de idee. Am înțeles că s-au vândut foarte bine mașinile de spălat după ce am făcut reclama.

Aveau buget pentru reclamă, însă din respect pentru ginerele meu, nu am vrut să iau nimic. După filmare, ginerele m-a invitat la un restaurant frumos, împreună cu fiica mea, am petrecut foarte bine acolo. Am sărbătorit cu hamburger, fructe de mare și șampanie. Mi-a oferit și un mare buchet de flori”, a declarat Saveta Bogdan.

Cântăreața, care a fost căsătorită de două ori, are o poveste de viață terifiantă, ea devenind văduvă încă din adolescență.

”La 16 ani m-am măritat. El avea 17 ani, amândoi eram din Sângeroz-Băi. Ne-am îndrăgostit la căminul cultural, la hora satului. Părinții mei mi-au zis: ”Ce-ți trebuie ție, ăsta? Nu-ți trebuie, că e sărac, n-are capre, n-are vaci, n-are pământ, mănâncă pită pe cartelă!”. Nu era sărac, avea o casă, stătea cu mama lui, ea lucra la farmacie, era o familie un pic mai inteligentă.

Îl divinizam, îl iubeam. N-am stat mult cu el. Ne-am căsătorit la 18 ani, apoi l-au luat în armată. Doi ani la Marină. A venit acasă și nu a mai durat mult și a murit. Eu am rămas văduvă. A murit, îi plăcea să bea. Abia împlinisem 20 de ani”, a dezvăluit Saveta Bogdan în podcastul lui Valentin Sanfira.

