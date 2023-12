Saveta Bogdan, cerută în căsătorie de Gheorghe Turda? Reacție ironică: ”Mă vedeți să am asemenea gusturi?”

Saveta Bogdan și Gheorghe Turda, doi dintre cei mai importanți artiști dn muzica populară românească, au provocat o polemică legată de o presupusă cerere în căsătorie.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit.

Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a povestit Saveta Bogdan pentru Playtech.ro.

„Vai de mine, eram însurat de mult timp, aveam și copii mari, cum să fac așa ceva? Povești de adormit copiii! Mă vedeți pe mine Gheorghe Turda să am asemenea gusturi? Și cu asta am închis orice discuție.

Ea este liberă să spună orice, ca să își facă reclamă cât încape pe spatele numelui meu. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, n-am ce explicații să dau. Pentru mine, soția mea a fost o zână de frumoasă.

Saveta Bogdan vrea să-și facă reclamă și prin Gheorghe Turda, că nu a fost suficient până acum câte prostii a vorbit”, a răspuns Gheorghe Turda.