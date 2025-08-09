Ucraina a lovit la 1.300 km de linia frontului. Un depozit cu drone Shahed, pregătite să omoare ucraineni, nimerit în plin VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 17:51
Drone rusești în fabrică FOTO Zvezda TV

În dimineața zilei de sâmbătă, 9 august, drone cu rază lungă de acțiune de la Centrul de Operațiuni Speciale „A” al SBU, echivalentul ucrainean al SRI sau FBI, au lovit un centru logistic unde sunt depozitate drone „Shahed” gata de utilizare, dar și componente străine pentru acestea. Acest depozit este situat în așezarea Kzyl-Yul, Republica Tatarstan.

O dronă a Comandamentului Operațional Central „A” al SBU a lovit o clădire a centrului logistic. După explozie, a izbucnit un incendiu. Distanța de la Ucraina până la punctul de impact este de aproximativ 1.300 de kilometri.

„Serviciul de Securitate își continuă activitatea constantă de demilitarizare a instalațiilor militare rusești aflate adânc în spatele liniilor inamice”, au transmis oficialii SBU printr-un comunicat. Depozitele de drone Shahed, cu care inamicul terorizează Ucraina în fiecare noapte, sunt una dintre țintele militare legitime, susțin ucrainenii.

Rusia a „naționalizat” aproape integral producția de drone Shahed. O fabrică uriașă din Tatarstan produce aproape toate componentele, de la motoare la fuselajul din fibră de carbon. Aproximativ 90% dintre componente sunt de producție rusească, potrivit celor mai recente informații cu care se laudă chiar managerul uzinei. Modelul iranian a fost îmbunătățit și adaptat în Rusia, după cerințele locale.

Drone Shahed cu mine antitanc. Rusia intensifică letalitatea atacurilor aeriene
Rusia a început să utilizeze drone kamikaze de tip „Shahed” echipate cu mine antitanc PTM-3, o evoluție care ridică îngrijorări în rândul experților militari. Aceste mine, care pot...
Ucraina a pus sub acuzare șase persoane, inclusiv un parlamentar din partidul lui Zelenski, pentru deturnare de fonduri din contractele de armament
Ucraina a pus sub acuzare șase persoane, inclusiv un parlamentar din partidul lui Zelenski, pentru deturnare de fonduri din contractele de armament
Ucraina a anunțat luni, 4 august, că a pus sub acuzare șase persoane, printre care un parlamentar și un funcționar guvernamental, pentru deturnare de fonduri în achiziția de drone și...
#sbu ucraina, #drone shahed, #tatarstan, #rusia productie armament, #industrie rusia, #drone ucraina , #Rusia-Ucraina
