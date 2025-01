Cum vrea să se răzbune un român, după ce i-a scăzut salariul: “Când ies în oraș și mă uit în jur, mesele sunt pline de corporatiști”

Anularea facilităților fiscale pentru angajații din IT, precum scutirea de impozitul pe venit, va duce direct la scăderea salariilor nete. În lipsa acestei scutiri, veniturile nete ale angajaților vor fi semnificativ diminuate, afectând puterea lor de cumpărare. Dacă angajatorii nu vor compensa această pierdere prin majorări salariale brute, impactul va fi resimțit imediat de către toți lucrătorii din domeniu, reducând atractivitatea locurilor de muncă din IT.

Pierderile din salariul net al fiecărui angajat din IT se vor încadra între 650 și 1125 de lei, pentru cei care au un salariu brut de 10.000 de lei.

O discuție pe această temă a fost deschisă în mediul online, după ce un angajat din domeniul IT a anunțat cum ar vrea să se răzbune, după scăderea veniturilor.

“Dacă tot nu mai avem scutiri, am putea renunța și noi la tips/bacșiș, să simtă și restul.

Nu știu câtă lume lasă bacșiș, eu sunt obișnuit cu clasicul 10%, iar când ies în oraș și mă uit în jur, mesele sunt pline de corporatiști.

Hai să simtă și alte industrii că ne-au scăzut nouă salariile“, a scris acesta pe Reddit.

"Mi se pare furt să mai dau și extra"

Postarea sa a strâns aproape 600 de comentarii. Multe dintre acestea s-au referit la ideea de a lăsa bacșiș. Unii au renunțat de mult la obicei.

“Eu nu mai las bacșiș de un an și ceva. La ce prețuri se practică acum la orice serviciu deja mi se pare furt să mai dau și extra.”

“Păi nu mai lăsa… mai ales dacă ești din CJ.

Long story short am vrut să iau 2 pizza acum câteva zile (să le comand la ei pe site și se le ridic direct din restaurant să mâncăm acasă) și prețul era undeva peste 100 de lei. Atunci mi-am amintit că anul trecut pe vremea asta mâncam pizza la restaurant în Alpii italieni la cota aprox 2500m (cred că era chiar restaurantul la cea mai mare altitudine din zona) și o pizza (care a fost foarte bună) costă cam cât ca la Cluj. În stațiune… în Alpi… în Italia. Evident că am renunțat la a mai lua pizza la suprapreț.

Și nu vă faceți griji… au patronii bani de salarii pentru ospătari, dar atâta vreme cât unii se simt bine să le umple buzunarele, salariile la ospătari nu vor crește. O să ajungem la tipping culture că în state și apoi o să ne mirăm de ce. Am văzut că am unii prieteni care se simt foarte măreți și dea bacșișuri mari… așa își umflă unii egoul… așa fac ei impresie.“

“Mie îmi spune lumea că-s zgârcit pentru că refuz să dau 50+ lei pe o pizza sau o porție de paste, paste care de multe ori mai sunt și sub ce mi-ar ieși mie acasă în 10-15 minute la 1/5 din cost. E bătaie de joc și chiar nu înțeleg de ce lumea e dispusă să accepte.

Acum 2 ani când am fost la schi în Cervinia țin minte că dădeam 5E pe o pizza măricică și foarte bună, la baza pârtiei. Nu mai zic de faptul că ski pass-ul era la aproximativ același preț că la noi, iar ceea ce primești pe banii aia nici nu se compară cu ce avem noi, și cazarea mai ieftină decât pe Valea Prahovei.“

"Mai puțini bani înseamnă automat consum mai mic"

Alții cred că idee mai bună ar putea fi să renunțe la ideea răzbunării, dar și la restaurante, cât timp câștigă mai puțin.

“Ăștia care o luați că "răzbunare", nu știu la ce v-ați așteptat. Mai puțini bani înseamnă automat consum mai mic, nu doar la bacșiș ci în general. Personal de când cu scumpirile după pandemie nu mai frecventez deloc restaurantele. Inflația a fost uriașă, iar salariul nu că n-a crescut, dar s-a redus la mine, consum cu mult mai puțin ca să mai am din ce pune pentru zile negre (că am rămas deja șomer și m-am chinuit luni bune să găsesc altceva, dacă se repetă nu vreau să fac foamea aruncând acuma bani la restaurant și alte fițe).”

“Dacă chiar vrei să faci ceva renunță în primul rând la a mai merge la restaurant să dai de 5 ori minim mai mult pe orice.”

“Sigur se vor simți politicienii stânjeniți că nu mai dăm noi tips la chelneri sau alte servicii. Ce alte planuri strălucite mai ai?“

"Fără cafeluță de 15-20 de lei"

Altă persoană afectată de reducerea veniturilor a relatat ce măsuri a luat.

“Banii pe care îi pierd dându-i la stat voi avea grijă să-i amortizez prin a tăia micile "mofturi" pe care eu, IT-istă, mi le mai permiteam să le fac. Fără cafeluță de 15-20 de lei, fără brunch în weekend, fără mese în oraș și comandat, fără patiserie fițoasă, fără prea multe ieșiri în oraș pe la nu știu ce terase și tot așa. Chiar am discutat cu prietenii că ai noștri puteau să socializeze acasă unii la alții, fără să lase câteva sute de lei la o ieșire și ar fi cazul să o cam facem și noi. Ieșitul la restaurant pentru mine o să redevină un prilej de sărbătorire a unui eveniment deosebit, banii mei nu o să-i mai vadă toți ăștia care ani de zile au avut grijă să comenteze că suntem scutiți de impozit și marea majoritate nu ar fi fost capabili nici să dea un bacalaureat la matematică și informatică, dapoi să mai termine o facultate și să-și găsească/mențină un job. Am să-mi țin banii pentru lucruri cu adevărat importante: o casă, o mașină, sănătate sau orice altceva consider că este important pentru mine.”

