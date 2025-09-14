Trei persoane au fost reținute după scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoane se află internate în spital, aflându-se sub supravegherea polițiștilor. Anchetatorii au extins cercetările pentru a stabili dacă au mai fost și alte persoane prezente la momentul incidentului.
”În urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, precum și a altor doi bărbați, de 17 și 47 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare. De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea polițiștilor”, au afirmat, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj.
Polițiștii au mai anunțat că au fost extinse cercetările, pentru a se stabili dacă au fost și alte persoane prezente la fața locului, la momentul incidentului.
Bărbații reținuți urmează să fie prezentați instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Polițiștii au fost anunțați că, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de polițiști și jandarmi, iar unele persoane au reușit să fugă.
La scurt timp, acestea au fost prinse de polițiști.
”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor”, au afirmat polițiștii.