Scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit, a fost anunțat pe TikTok cu câteva zile înainte. "Eu cu mâna mea de nu-i dau lui Rupi 20 de ani"

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:31
Scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit, a fost anunțat pe TikTok cu câteva zile înainte. "Eu cu mâna mea de nu-i dau lui Rupi 20 de ani"
Scandal cu bâte și topoare, în Craiova. Un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți FOTO / captură video Facebook Sindicatul Europol

Șase bărbați din două clanuri sunt căutați de polițiștii craioveni, după scandalul mortal de sâmbătă, 13 septembrie, din Cetatea Băniei. Pentru ei, procurorii au cerut încă de duminică, 14 septembrie, arestarea în lipsă.

Conflictul dintre cele două clanuri rivale mocnește de mult, oameni din ambele tabere transmițând în LIVE-uri pe TikTok diverse amenințări, scrie antena3.ro.

„Eu cu mâna mea de nu-i dau lui Rupi 20 de ani. Eu vin personal cu mâna mea și îi dau 20 de ani!”, a spus pe rețeaua socială Remus Adîr, zis Remus Unicatu.

Amenințarea a fost făcută duminică, 7 septembrie, iar scandalul sfârșit cu o tragedie a avut loc pe 13 septembrie. Remus Unicatu, care este căutat acum de oamenii legii, este liderul clanului care a pornit "măcelul" din weekend.

Până să-l găsească pe Unicatu, polițiștii au mai reținut un participant la bătaia violentă cu bâte și topoare.

O persoană de 57 de ani, implicată în scandalul de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu un mort și patru răniți, a fost externată din spital și a fost audiată de către polițiști. La finalul procedurilor, persoana respectivă a fost reținută.

”În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatorului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introdusă în Arestul IPJ Dolj,” a transmis, luni seară, IPJ Dolj.

Este vorba despre una dintre persoanele rănite în urma scandalului care a avut loc pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor,” anunțau atunci anchetatorii.

