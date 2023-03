Bogdan Aurescu, despre scandalul Bîstroe: ”Propaganda rusă a încercat să folosească dosarul pentru a bloca sprijinul pentru Ucraina”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, 27 martie, la Ora Guvernului, că în dosarul Bîstroe MAE a acţionat ”permanent şi prompt”. conform competenţelor sale.

”În dosarul Bîstroe, MAE a acţionat permanent şi prompt conform competenţelor sale, inclusiv în ultimele două luni, de la apariţia semnalelor publice privind dragările, chiar dacă nu toate demersurile au fost publice. Repet, faptul că până când informaţia a apărut public în februarie, MAE nu a fost informat de către Ucraina sau de către autorităţile cu atribuţii în domeniu că partea ucraineană face dragaj de adâncire pe Chilia şi Bîstroe. Nici ulterior nu am primit confirmări în acest sens. MAE a transmis Comisiei Europene pe 16 februarie, dar şi anterior, inclusiv în 2022, că România nu e de acord cu includerea braţelor Chilia şi Bîstroe în TEN-T. M-am aflat în dialog permanent cu monologul meu Kuleba, direct pe 18 februarie la Munchen, 23 - 24 februarie la New York şi am fost continuu în contact şi în aceste zile. În toate discuţiile cu Ucraina, MAE a solicitat, inclusiv scris, să înceteze imediat, să se abţină de la efectuarea oricăror dragaje de adâncire. De altfel, partea ucraineană a încetat orice fel de dragaj”, a afirmat Aurescu, în plenul Camerei Deputaţilor.

El a prezentat toate demersurile făcute pe lângă partea ucraineană pentru a permite efectuarea de măsurători de verificare de către partea română.

Ministrul a mai spus că este important să fie aşteptate ”cu calm” datele măsurătorilor, acestea trebuie interpretate, iar ulterior sunt necesare valori de mediu, menţionând că apoi va fi trasă o concluzie.

”Reamintesc că, potrivit Ministerului român al Mediului, măsurătorile punctuale făcute în februarie de Apele Române pe Chilia indică absenţa unor modificări semnificative faţă de 2017. Dar, repet, în funcţie de toate aceste constatări factuale şi concluzii vom putea decide punând la masă toţi decidenţii, demersurile ulterioare, inclusiv în relaţia cu partea ucraineană. Însă este necesar un dialog civilizat, demn de secolul 21”, a adăugat Aurescu.

Ministrul a menţionat că imaginea externă a României a fost atacată de propaganda rusă.

”Unele voci au spus că MAE nu a fost suficient de ferm cu Ucraina. E o temă falsă, de fapt imaginea externă a României a fost atacată de propaganda rusă, care a încercat să folosească dosarul Bîstroe pentru a bloca sprijinul României pentru Ucraina. MAE reprezintă imaginea României în străinătate. Ucraina este un stat devastat de război. În fiecare zi, bombele ruse omoară copii şi femei nevinovaţi. (...) Apărăm permanent interesele României în toate dosarele şi este în interesul direct al României şi românilor să sprijinim Ucraina cu tot ce putem pentru a câştiga acest război. Susţinerea Ucrainei înseamnă mai multă securitate pentru România. Nu este în interesul României ca Rusia să ajungă la gurile Dunării”, a mai spus Aurescu.

