Simion, ironic la adresa USR în scandalul cărților de vizită cu foiță de aur. "E nevoie de guvern serios, nu de clovni"

Deputatul USR Radu Mihaiu s-a declarat vineri, 12 septembrie, șocat de prețul cărților de vizită ale parlamentarilor români, tipărite în continuare cu folie de aur, cu un preț de până la 6 ori mai mare față de cel al pieței. Mihaiu a dezvăluit costul unui set de 100 de cărți de vizită, plătit din fondul de protocol al Parlamentului: 310 lei.

Liderul AUR, George Simion, l-a ironizat pe Mihaiu, câteva ore mai târziu, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Simion l-a acuzat pe acesta că "taie foița de aur de pe cărțile de vizită" tocmai când inflația a ajuns la 10% în România. În finalul postării, liderul AUR a spus că, în astfel de momente grele pentru țară, "e nevoie de guvern serios, nu de clovni".

Camera Deputaților a reacționat vineri, 12 septembrie, la declarațiile deputatului USR Radu Mihaiu cu privire la cărțile de vizită decontate pentru parlamentari. Răspunsul oficial arată că este vorba numai de folie aurie și nu de foiță de aur. Mai mult, doar unii deputați pot deconta pe protocol cărțile de vizită: președinții de comisii și membrii Biroului permanent.

„Cărțile de vizită utilizate de Camera Deputaților nu sunt realizate cu 'foiță de aur', ci cu folie aurie (gold foil), care este specifică unui procedeu tipografic standard de finisare, utilizat pe scară largă în industria de print. Nu toți deputații beneficiază de cărți de vizită. Acestea sunt realizate la cerere și se decontează doar pentru membrii Biroului permanent și președinții de comisii. Ceilalți deputați care doresc astfel de cărți de vizită au posibilitatea să le achite din fonduri proprii. Cărțile de vizită cu folie aurie costă aproximativ 3 lei/bucata (inclusiv TVA), iar firma care le furnizează este Euroinfo Design”, se arată într-un comunicat al Camerei Deputaților.

