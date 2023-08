Un nou scandal între partenerii de coaliție a izbucnit după ce, joi seară, filiala PSD Gorj a anunţat că organizaţia PNL Târgu Jiu a trecut la PSD.

Vineri, 18 august, președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a dezmințit informația și i-a acuzat pe social democrați de minciună.

”Sunt obligat să răspund, pentru că mă întreabă lumea. Este o minciună. Nu sunt de mult timp președinte al PNL Gorj și nu am avut prea mult de lucru și colaborări cu PSD, dar concluzia mea este că acest partid este un partid al minciunii, al dezinformării. Este o minciună sfruntată. Probabil că, în disperarea lor sau pentru a distrage atenția de la neputința de care dau dovadă în această perioadă și bâlbele pe care le spun, încearcă să creeze astfel de știri. Nu este nimic adevărat. Ei spun că au plecat la ei 300 de oameni. În primul rând, fosta organizație a PNL are 164 de oameni, care sunt în baza de date la care are acces orice om care poate intra pe platforma. Este verificabil. Nici nu aveau de unde atâția. Au încercat în ultimele două luni să arate în diferite conferințe de presă oameni care ar trece la ei. Din câte știu eu și, la fel, poate fi verificat, pe rețele de informații și comunicatele lor, sunt aproximativ 10 oameni care au trecut la ei. Atât”, a explicat Ion Iordache, potrivit Digi24.

Acesta a precizat că până acum doar 10 oameni au plecat de la PNL la PSD.

”În rest, este doar o știre. Nici nu știu dacă să-i zic fake news. Este un comunicat asumat care nu are nicio legătură. Au pus o poză a unei întâlniri a noii organizații. Nici măcar un om din acea întâlnire unde erau 300 de oameni nu a plecat la ei. Nici măcăr unul, nu 300. Nu pot să înțeleg. Probabil încearcă să uzeze de faptul că oamenii nu pot să verifice aceste informații și au angajamente la centru că vor aduce oameni, că destructurează. Nu mi se pare deloc în regulă și corect față de comunitate să supui atenției oamenilor în permanență astfel de subiecte când avem probleme extrem de importante în județ, cu închiderea Complexului Energetic Oltenia. A venit ministrul Energiei să căutăm soluție, i-am invitat și pe ei, n-au vrut să participe. Nu participă niciodată la acțiuni care țin de nevoile județului și se ocupă doar cu chestiuni de genul acesta. Nu am o problemă, dacă ei consideră o competiție să ia oameni de la noi și să se laude cu ei, pot fi de acord că e un mod de a vedea lucrurile, dar să spună adevărul. Nu e nimic adevărat. Nu au plecat la ei decât 10 oameni maxim. Tocmai de aceea, în comunicatul lor nu pun decât o poză cu un singur om”, a mai subliniat liderul PNL Gorj.

El a mai spus că membrii PSD au obiceiul de a se fotografia cu primari sau lideri județeni ai PNL, spunând ulterior că pleacă la ei.

Filiala PSD Gorj a anunţat, joi seară, că organizaţia PNL Târgu Jiu a trecut la PSD. ”Este vorba despre un pas făcut în bloc de oameni care nu se mai identifică cu noua abordare a liberalilor gorjeni”, afirmă social-democraţii.