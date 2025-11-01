Bolojan, tras de mânecă de PSD Iași. Filiala PNL locală, acuzată că protejează personaje care au probleme penale. "Deveniţi complice moral"

Filiala din Iași a PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi, motivând că, în timp ce premierul vorbeşte despre toleranţă zero pentru corupţie, PNL Iaşi protejează personaje care au probleme penale.

Social-democraţii ieşeni au precizat, sâmbătă, 1 noiembrie, într-un comunicat de presă, că, ”în timp ce la nivel naţional premierul Ilie Bolojan vorbeşte despre toleranţă zero pentru corupţie, la Iaşi, partidul domniei sale protejează şi promovează personaje care ar trebui să fie departe de funcţiile publice”.

PSD Iaşi aminteşte cazul lui Dragoş Doloi, consilier local PNL din comuna Mogoşeşti, arestat pentru trafic de persoane şi sclavie, care nu a fost exclus din partid, deşi preşedintele filialei Alexandru Muraru anunţase contrariul.

Totodată, social-democraţii ieşeni fac referire la Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, care ”continuă să conducă filiala de facto, deşi are mai multe dosare penale şi o lungă listă de suspiciuni privind faptele de corupţie”.

”Petru Avram, fost director al Administraţiei Bazinale de Apă Prut–Bârlad şi lider al PNL Iaşi, a fost trimis în judecată de DNA în trei dosare, fiind acuzat de abuz în serviciu şi numiri ilegale. Primarul liberal din comuna Mogoşeşti Siret, Damian Butnariu, a recunoscut în faţa instanţei că a întreţinut relaţii sexuale cu două minore chiar în sediul primăriei, fiind apoi reales cu sprijinul PNL”, afirmă PSD Iaşi.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi solicită şefului PNL Ilie Bolojan să privească ”atent” filiala locală a liberalilor, unde ”PNL a devenit sinonim cu dublul standard, iar integritatea e doar un slogan de campanie”.

”Aici, unii sunt arestaţi pentru sclavie şi rămân membri de partid, alţii sunt trimişi în judecată şi primesc funcţii, iar conducerea se ascunde după lozinci despre etică”, a declarat deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi.

Liderul PSD Iaşi consideră că această situaţie nu mai este o problemă locală, ci una de credibilitate naţională pentru Guvern şi pentru premierul Bolojan.

”Nu mai este nevoie de justificări, ci de fapte, curăţenie morală şi politică reală. PNL Iaşi nu mai e o filială politică, ci un experiment ruşinos de imunitate colectivă. Dacă tăcerea continuă, deveniţi complice moral la tot ce se întâmplă acolo. România are nevoie de coerenţă şi consecvenţă morală în politică pentru recâştigarea credibilităţii, nu de ipocrizie”, a adăugat Bogdan Cojocaru, şeful social-democraţilor ieşeni.

